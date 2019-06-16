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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Украинский боксер Далакян в третий раз защитил титул чемпиона мира

Киев • УНН

 • 15779 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Украинский боксер Артем Далакян (18-0, 13 КО) провел успешную третью защиту титула чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 51 кг), сообщает УНН.

Украинский боксер Далакян в третий раз защитил титул чемпиона мира

В поединке с Саравутом Таворнхамом (20-1, 15 КО) из Таиланда он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Весь бой наш боец доминировал в ринге, а в десятой трехминутке серией ударов забил в угол оппонента, после чего тренерский делегация таиландца попросили остановить поединок.

Добавим, что бой прошел в Киеве.

Напомним, что титул чемпиона мира Далакян завоевал еще в феврале 2018 года.

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