Украинский боксер Далакян в третий раз защитил титул чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Украинский боксер Артем Далакян (18-0, 13 КО) провел успешную третью защиту титула чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 51 кг), сообщает УНН.
В поединке с Саравутом Таворнхамом (20-1, 15 КО) из Таиланда он одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Весь бой наш боец доминировал в ринге, а в десятой трехминутке серией ударов забил в угол оппонента, после чего тренерский делегация таиландца попросили остановить поединок.
Добавим, что бой прошел в Киеве.
Напомним, что титул чемпиона мира Далакян завоевал еще в феврале 2018 года.