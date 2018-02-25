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Український боксер Далакян завоював звання чемпіона світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українець Артем Далакян виборов титул чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі, інформує УНН з посиланням на ФБУ та Fino boxing.

У США наш боксер одноголосним рішенням суддів переміг у поєдинку за вакантний титул американця Браяна Вілоріа (38-6-0, 23 KO). Підсумковий вердикт суддів 118:110 на користь Далакяна.

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"Це сама вершина, чого можна тільки бажати професійному боксеру. Кожен раунд для мене був ключовим. Я виходив на кожен раунд, як на останній. Під час бою я вважав, що за очками виграю. Можливо десь були нічийні раунди, але точно не програшні. Ця перемога важлива для моєї країни, друзів, керівництва, сім'ї. Для країни в першу чергу, оскільки я захищаю честь України", - заявив Далакян.

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Зауважимо, що Далакян приєднався до діючих чемпіонів світу Василя Ломаченка та Олександра Усика.

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