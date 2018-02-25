Украинский боксер Далакян завоевал звание чемпиона мира

В США наш боксер единогласным решением судей победил в поединке за вакантный титул американца Брайана Вилория (38-6-0, 23 KO). Итоговый вердикт судей 118: 110 в пользу Далакяна.

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"Это самая вершина, чего можно только желать профессиональном боксеру. Каждый раунд для меня был ключевым. Я выходил на каждый раунд, как на последний. Во время боя я считал, что по очкам выигрываю. Возможно где-то были ничейные раунды, но точно не проигрышные. Эта победа важна для моей страны, друзей, руководства, семьи. Для страны в первую очередь, поскольку я защищаю честь Украины", - заявил Далакян.

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Заметим, что Далакян присоединился к действующим чемпионам мира Василию Ломаченко и Александру Усику.