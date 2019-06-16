Український боксер Далакян втретє захистив титул чемпіона світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Український боксер Артем Далакян (18-0, 13 КО) провів успішний третій захист титулу чемпіона світу за версією WBA в найлегшій вазі (до 51 кг), повідомляє УНН.
У поєдинку з Саравутом Таворнхамом (20-1, 15 КО) з Таїланду він здобув перемогу технічним нокаутом в десятому раунді. Весь бій наш боєць домінував у ринзі, а в десятій трихвилинці серією ударів забив у кутку опонента після чого тренерська делегація таїландця попросили зупинити двобій.
Додамо, що бій пройшов у Києві.
Нагадаємо, що титул чемпіона світу Далакян завоював ще в лютому 2018-го року.