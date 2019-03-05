Украинский агроэкспорт увеличился на 321 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. По результатам января 2019 года экспорт продукции АПК составил 1,7 млрд долларов и продемонстрировал рост почти на 22,5%. Об этом рассказала и.о. Министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, передает УНН.
"По результатам первого месяца 2019 года украинский аграрный экспорт продолжил рост и увеличился на 321 млн доларов по сравнению с январем 2018 года", - отметила и.о. Министра.
Как сообщал УНН, Украина готова увеличить объемы экспорта ряда продуктов в Польшу.
Ранее УНН сообщал, что ближайшие годы экспорт сахара из ЕС не превысит 2 млн т.
Кроме того, украинских товаров за 2018 в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году - на 47,3 млрд долл. При этом экспорт товаров в страны ЕС за год вырос на 15% - до 20,2 млрд долл.