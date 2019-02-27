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Україна заявила про готовність збільшити експорт до Польщі

Україна заявила про готовність збільшити експорт до Польщі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україна готова збільшити обсяги експорту низки продуктів до Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Так, сьогодні у Варшаві відбулося П’яте засідання українсько-польської Робочої групи з питань сільського господарства.

"...Україна і Польща зацікавлені у збільшенні обсягів обороту сільськогосподарської продукції. Зокрема, Україна готова збільшити обсяги експорту м’яса та субпродуктів, олії, кукурудзи, ріпаку, плодів, горіхів та цедри, готових харчових продуктів тощо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, минулого року Україна продала найбільше товарів до Польщі: експорт до цієї країни склав 3,25 млрд доларів.

Нагадаємо, у 2018 році Україна продала товарів в країни ЄС більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх стосунків.

Минулого року Україна імпортувала з Росії товарів на 8 млрд доларів, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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