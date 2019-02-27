Україна заявила про готовність збільшити експорт до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Україна готова збільшити обсяги експорту низки продуктів до Польщі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Так, сьогодні у Варшаві відбулося П’яте засідання українсько-польської Робочої групи з питань сільського господарства.
"...Україна і Польща зацікавлені у збільшенні обсягів обороту сільськогосподарської продукції. Зокрема, Україна готова збільшити обсяги експорту м’яса та субпродуктів, олії, кукурудзи, ріпаку, плодів, горіхів та цедри, готових харчових продуктів тощо", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, минулого року Україна продала найбільше товарів до Польщі: експорт до цієї країни склав 3,25 млрд доларів.
Нагадаємо, у 2018 році Україна продала товарів в країни ЄС більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх стосунків.
Минулого року Україна імпортувала з Росії товарів на 8 млрд доларів, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.