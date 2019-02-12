Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС

КИЇВ. 12 лютого. УНН. У 2018 році Україна продала товарів в країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх стосунків. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.