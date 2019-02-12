Україна торік поставила рекорд торгівлі з ЄС

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У 2018 році Україна продала товарів в країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх стосунків. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час щорічної інвестиційної конференції в Києві, передає кореспондент УНН.

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"Сьогодні частка Євросоюзу в структурі нашого експорту складає 42,6%, частка РФ – лише 7,7%. У 2018 році ми продали товарів в країни Євросоюзу більше, ніж будь-якого іншого року в історії наших двосторонніх стосунків. За три роки обсяг нашої торгівлі зріс на 55%", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо, за 2018 рік обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу сягнув 44,4 млрд дол., що на 12% більше, ніж роком раніше.

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