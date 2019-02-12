Украина в прошлом году поставила рекорд торговли с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В 2018 году Украина продала товаров в страны Евросоюза больше, чем в любой другой год в истории двусторонних отношений. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время ежегодной инвестиционной конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
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"Сегодня доля Евросоюза в структуре нашего экспорта составляет 42,6%, доля РФ - лишь 7,7%. В 2018 году мы продали товаров в страны Евросоюза больше, чем в любой другой год в истории наших двусторонних отношений. За три года объем нашей торговли вырос на 55%", - отметил Глава государства.
Напомним, за 2018 год объем торговли Украины со странами Евросоюза достиг 44,4 млрд долл., что на 12% больше, чем годом ранее.