У 2018 році Україна найбільше експортувала товарів до Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Минулого року Україна продала найбільше товарів до Польщі: експорт до цієї країни склав 3,25 млрд доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Так, за підсумками 2018 року найбільшим споживачем української продукції став Європейський союз. Україна продала ЄС товарів на 20,2 млрд доларів. Як уточнюється, торік найбільше імпортували українську продукцію Польща, Італія і Німеччина.
"Лідером серед споживачів українських товарів стала Польща. Експорт до цієї країни рекордно зріс аж на ↑ 19,6% та склав $3,25 млрд", - йдеться в повідомленні.
Найбільше ця країна купувала українські зернові культури, насіння та плоди маслянистих рослин, жири та олії рослинного або тваринного походження, а також руди, шлаки, чорні метали та деревину.
Друге місце серед європейських споживачів української продукції посіла Італія. Експорт до цієї країни зріс на 6,5% та склав 2,62 млрд доларів.
Німеччина посіла третє місце серед країн-споживачів української продукції.
"Експорт до цієї країни ↑ найбільше на рекордних 25,9% та склав $2,2 млрд. Також, хочемо зазначити, що крім зернових культур, чорних металів та деревини, німецьких покупців зацікавили продукти легкої промисловості, а саме: одяг, текстиль та дизайн", - уточнили У МЕРТ.
Загалом у 2018 році Україна експортувала до країн ЄС продукції АПК та харчової промисловості на 6 126,5 млн доларів (30,4%), продукції металургійного комплексу на 4 437,6 млн доларів (22%), продукції машинобудування на 3 057 млн доларів (15,2%), мінеральних продуктів на 2 704,3 млн доларів (13,4%), деревини та паперової маси на 1 152,4 млн доларів (5,7%), продукції легкої промисловості на 1 036,4 млн доларів (5,1%), різних промислових товарів на 877 млн доларів (4,4%), продукції хімічної промисловості на 767,1 млн доларів (3,8%).
Нагадаємо, у 2018 році Україна продала товарів в країни ЄС більше, ніж будь-якого іншого року в історії двосторонніх стосунків.
Як повідомляв УНН, минулого року Україна імпортувала з Росії товарів на 8 млрд доларів США, що на 12,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.