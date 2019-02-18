В 2018 году Украина больше всего экспортировала товаров в Польшу

Так, по итогам 2018 года крупнейшим потребителем украинской продукции стал Европейский союз. Украина продала ЕС товаров на 20,2 млрд долларов. Как уточняется, в прошлом году больше всего импортировали украинскую продукцию Польша, Италия и Германия.

"Лидером среди потребителей украинских товаров стала Польша. Экспорт в эту страну рекордно вырос аж на ↑ 19,6% и составил $3,25 млрд", - говорится в сообщении.

Больше всего эта страна покупала украинские зерновые культуры, семена и плоды масличных растений, жиры и масла растительного или животного происхождения, а также руды, шлаки, черные металлы и древесину.

Второе место среди европейских потребителей украинской продукции заняла Италия. Экспорт в эту страну вырос на 6,5% и составил 2,62 млрд долларов.

Германия заняла третье место среди стран-потребителей украинской продукции.

"Экспорт в эту страну ↑ всего на рекордные 25,9% и составил $2,2 млрд. Также, хотим отметить, что кроме зерновых культур, черных металлов и древесины, немецких покупателей заинтересовали продукты легкой промышленности, а именно: одежда, текстиль и дизайн", - уточнили в МЭРТ.

Всего в 2018 году Украина экспортировала в страны ЕС продукции АПК и пищевой промышленности на 6 126,5 млн долларов (30,4%), продукции металлургического комплекса на 4 437,6 млн долларов (22%), продукции машиностроения на 3 057 млн долларов (15,2%), минеральных продуктов на 2 704,3 млн долларов (13,4%), древесины и бумажной массы на 1 152,4 млн долларов (5,7%), продукции легкой промышленности на 1 036,4 млн долларов (5,1%), различных промышленных товаров на 877 млн долларов (4,4%), продукции химической промышленности на 767,1 млн долларов (3,8%).

Напомним, в 2018 году Украина продала товаров в страны ЕС больше, чем любого другого года в истории двусторонних отношений.

Как сообщал УНН, в прошлом году Украина импортировала из России товаров на 8 млрд долларов США, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.