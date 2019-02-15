Україна продовжує нарощувати обсяги купівлі російських товарів

При цьому, експорт українських товарів до РФ впав. За 2018 рік Україна поставила до Росії товарів на 3,6 млрд дол. США, що на 7,2% менше, ніж у 2017 році.

Негативне сальдо торгівлі з Росією досягло за рік показника у 4,4 млрд дол. США.

Конкретної структури закупівель з РФ Держстатистики не наводить.

Нагадаємо, у травні 2018 року Україна оприлюднила оновлені списки компаній, на які поширюються антиросійські економічні санкції. Так, під обмежувальні заходи РНБО потрапили 1748 фізичних та 756 юридичних осіб.

Мета санкцій - заборонити бізнесу з російським корінням працювати в Україні, проте іноді вони стосуються і тих компаній, які працюють за межами нашої країни, але допомагають українським виробникам поставляти свій товар на російську територію.

Так, наприклад, серед підсанкційних компаній є російські та білоруські фірми-посередники ТОВ "Мир Пива" з реєстрацією у Мінську і ТОВ "Белтрейд" (Смоленськ, Росія).

За даними Зарічного райсуду міста Суми, через ТОВ "Мир Пива" продукція українського виробника ТОВ "Снек Експорт"(снеки) поставлялася на територію РФ і ОРДЛО.

А згідно з інформацією, оприлюдненою журналістом Денисом Казанським, від ТОВ "Мир Пива" українські снеки відправлялися саме на ТОВ "Белтрейд".

Відзначимо, що ТОВ "Снек Експорт" належить батькові народного депутата Сергія Рибалки - Віктору Рибалці.

Додамо також, що в СБУ продовжують розслідувати факти продажу снеків сімейного бізнесу депутата Рибалки ще й до окупованого Криму.

А не так давно правоохоронці запідозрили “радикала” Рибалку ще у державній зраді та розпочали за цими фактами кримінальне провадження.