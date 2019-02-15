Украина продолжает наращивать объемы покупки российских товаров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В 2018 году Украина импортировала из России товаров на 8 млрд долл. США, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
При этом, экспорт украинских товаров в РФ упал. По 2018 Украина поставила в Россию товаров на 3,6 млрд долл. США, что на 7,2% меньше, чем в 2017 году.
Отрицательное сальдо торговли с Россией достигло за год показателя в 4,4 млрд долл. США.
Конкретной структуры закупок с РФ Госстатистики не приводит.
Напомним, в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.
Цель санкций - запретить бизнесу с российскими корнями работать в Украине, однако иногда они касаются и тех компаний, которые работают за пределами нашей страны, но помогают украинским производителям поставлять свой товар на российскую территорию.
Так, например, среди подсанкцийнніх компаний есть российские и белорусские фирмы-посредники ООО "Мир Пива" с регистрацией в Минске и ООО "Белтрейд" (Смоленск, Россия).
По данным Заречного райсуда города Сумы, через ООО "Мир Пива" продукция украинского производителя ООО "Снэк Экспорт" (снеки) поставлялась на территорию РФ и ОРДЛО.
А согласно информации, обнародованной журналистом Денисом Казанским, от ООО "Мир Пива" украинские снеки отправлялись именно на ООО "Белтрейд".
Отметим, что ООО "Снэк Экспорт" принадлежит отцу народного депутата Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке.
Добавим также, что в СБУ продолжают расследовать факты продажи снеков семейного бизнеса депутата Рыбаки еще и в оккупированный Крым.
А не так давно правоохранители заподозрили "радикала" Рыбалку еще в государственной измене и начали по этим фактам уголовное производство.