Украина заявила о готовности увеличить экспорт в Польшу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украина готова увеличить объемы экспорта ряда продуктов в Польшу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
Так, сегодня в Варшаве состоялось Пятое заседание украинского-польской рабочей группы по вопросам сельского хозяйства.
"...Украина и Польша заинтересованы в увеличении объемов оборота сельскохозяйственной продукции. В частности, Украина готова увеличить объемы экспорта мяса и субпродуктов, масла, кукурузы, рапса, плодов, орехов и цедры, готовых пищевых продуктов и т.д.", - говорится в сообщении .
Как сообщал УНН, в прошлом году Украина продала больше товаров в Польшу: экспорт в эту страну составил 3,25 млрд долларов.
Напомним, в 2018 году Украина продала товаров в страны ЕС больше, чем в любой другой год в истории двусторонних отношений.
В прошлом году Украина импортировала из России товаров на 8 млрд долларов, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.