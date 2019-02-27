Украина заявила о готовности увеличить экспорт в Польшу

Так, сегодня в Варшаве состоялось Пятое заседание украинского-польской рабочей группы по вопросам сельского хозяйства.

"...Украина и Польша заинтересованы в увеличении объемов оборота сельскохозяйственной продукции. В частности, Украина готова увеличить объемы экспорта мяса и субпродуктов, масла, кукурузы, рапса, плодов, орехов и цедры, готовых пищевых продуктов и т.д.", - говорится в сообщении .

Как сообщал УНН, в прошлом году Украина продала больше товаров в Польшу: экспорт в эту страну составил 3,25 млрд долларов.

Напомним, в 2018 году Украина продала товаров в страны ЕС больше, чем в любой другой год в истории двусторонних отношений.

В прошлом году Украина импортировала из России товаров на 8 млрд долларов, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.