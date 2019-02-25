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Україна за рік наростила експорт товарів до ЄС на 15%

Україна за рік наростила експорт товарів до ЄС на 15%

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українських товарів за 2018 рік у світі купили на 9,4% більше, ніж у 2017 році - на 47,3 млрд дол. При цьому експорт товарів до країн ЄС за рік зріс на 15% - до 20,2 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені у понеділок дані Мінекономрозвитку.

"Український експорт товарів і послуг у 2018 році склав 57,1 млрд дол. і зріс на 8,6% або на 4,5 млрд дол. у порівнянні з 2017 роком. Українських товарів за 2018 рік у світі купили на 9,4% більше, ніж у 2017 році аж на 47,3 млрд дол.", - повідомили у МЕРТ.

Обсяги експорту товарів зросли за усіма товарними групами, але найбільше:

  • продукції металургійного комплексу – на 1,5 млрд дол. (+14,9%),
  • продукції АПК та харчової промисловості – на 855,9 млн дол. (+4,8%),
  • продукції машинобудування – на 420,8 млн дол. (+8,3%).

Експорт українських товарів за 2018 рік найбільше зріс до наступних країн:

  • ЄС +2,6 млрд дол. або +15,0% і сягнув 20,2 млрд дол.;
  • США +283,3 млн дол. або +34,2% і становив 1,1 млрд дол.;
  • Саудівська Аравія +231,8 млн дол. або +44,8% і сягнув 749,1 млн дол.;
  • Індонезія +218,9 млн дол. або +55,1% і становив 616,2 млн дол.;
  • Філіппіни +169,5 млн дол. або +106,0% і сягнув 329,3 млн дол.

У МЕРТ зауважили, що ЄС - найбільший торговельний партнер для України.

"41,1% від загального обороту товарів і послуг України за підсумками 2018 року припадає на ЄС. Також важливими торговельними партнерами України є Китай, США та Туреччина. На їх частку припало відповідно 8,4%, 4,4% та 3,9% зовнішньоторговельного обороту", - додали у відомстві.

Нагадаємо, минулого року негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло вдвічі.

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