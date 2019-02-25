Україна за рік наростила експорт товарів до ЄС на 15%

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Українських товарів за 2018 рік у світі купили на 9,4% більше, ніж у 2017 році - на 47,3 млрд дол. При цьому експорт товарів до країн ЄС за рік зріс на 15% - до 20,2 млрд дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднені у понеділок дані Мінекономрозвитку.