Минулого року негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло вдвічі

"У 2018 р. експорт товарів та послуг становив 57118,4 млн доларів США, або 108,6% порівняно з 2017 р., імпорт – 62944,5 млн доларів, або 114,3%. Негативне сальдо становило 5826,1 млн доларів (у 2017 р. також негативне – 2501,1 млн доларів)", - повідомили автори звіту.

Згідно з даними Держстату, негативне сальдо України забезпечене товарами, які країна купує в Євросоюзі (на 3,024 млрд доларів купує більше) та СНД (на 6,184 млрд доларів купує більше). У той же час, послуги Україна більше продає (на 3,016 млрд доларів більше в СНД і на 795 млн доларів – в ЄС).

Нагадаємо, у січні-листопаді 2018 року Україна імпортувала з Росії товарів на 7,4 млрд доларів, що на 17,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За 2018 рік обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу склав 44,4 млрд дол, що на 12% більше, ніж роком раніше.