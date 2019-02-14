В прошлом году отрицательное сальдо внешней торговли выросло вдвое

"В 2018 экспорт товаров и услуг составил 57118,4 млн долларов США, или 108,6% по сравнению с 2017 г., импорт - 62944,5 млн долларов, или 114,3%. Отрицательное сальдо составило 5826,1 млн долларов (в 2017 г. также отрицательное - 2501,1 млн долларов)", - сообщили авторы отчета.

Согласно данным Госстата, отрицательное сальдо Украины обеспечено товарами, которые страна покупает в Евросоюзе (на 3,024 млрд долларов покупает больше) и СНГ (на 6,184 млрд долларов покупает больше). В то же время, услуги Украина больше продает (на 3,016 млрд долларов больше в СНГ и на 795 млн долларов - в ЕС).

Напомним, в январе-ноябре 2018 года Украина импортировала из России товаров на 7,4 млрд долларов, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 2018 год объем торговли Украины со странами Евросоюза составил 44,4 млрд долл, что на 12% больше, чем годом ранее.