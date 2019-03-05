Український агроекспорт збільшився на 321 млн доларів

"За результатами першого місяця 2019 року український аграрний експорт продовжив зростання та збільшився на 321 млн доларів порівняно з січнем 2018 року", - наголосила в.о. Міністра.

Як повідомляв УНН, Україна готова збільшити обсяги експорту низки продуктів до Польщі.



Раніше УНН повідомляв, что найближчі роки експорт цукру з ЄС не перевищить 2 млн т.



Крім того, українських товарів за 2018 рік у світі купили на 9,4% більше, ніж у 2017 році - на 47,3 млрд дол. При цьому експорт товарів до країн ЄС за рік зріс на 15% - до 20,2 млрд дол.