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Український агроекспорт збільшився на 321 млн доларів

Український агроекспорт збільшився на 321 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. За результатами січня 2019 року експорт продукції АПК склав 1,7 млрд доларів та продемонстрував зростання майже на 22,5%. Про це розповіла в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева, передає УНН.

"За результатами першого місяця 2019 року український аграрний експорт продовжив зростання та збільшився на 321 млн доларів порівняно з січнем 2018 року", - наголосила в.о. Міністра.

Як повідомляв УНН, Україна готова збільшити обсяги експорту низки продуктів до Польщі.

Раніше УНН повідомляв, что найближчі роки експорт цукру з ЄС не перевищить 2 млн т.

Крім того, українських товарів за 2018 рік у світі купили на 9,4% більше, ніж у 2017 році - на 47,3 млрд дол. При цьому експорт товарів до країн ЄС за рік зріс на 15% - до 20,2 млрд дол.

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