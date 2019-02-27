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У наступному році експорт цукру з ЄС не перевищить 2 мільйона тонн

У наступному році експорт цукру з ЄС не перевищить 2 мільйона тонн

Київ • УНН

 • 10927 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Найближчі роки експорт цукру з ЄС не перевищить 2 млн т. Про це повідомляє національна асоціація цукровиків України "Укрцукор", передає УНН.

"За останні 5 сезонів експорт цукру з ЄС коливається від 1,4 до 3,6 млн т. Рекордним став сезон 2017/18 після скасування квот на внутрішнє виробництво восени 2017 р. – 3,55 млн т цукру поставлено на зовнішні ринки. Проте, наступні роки експорт не перевищить 2 млн т", - пояснили в "Укрцукрі".

Основні поставки здійснюються до Східного Середземномор'я, Північної Африки і Близького Сходу.

Окрім того, площі посівів цукрових буряків в 2019 р. знизяться близько на 5,5% через більш вигідні ціни на альтернативні культури, особливо на пшеницю.

В Укрцукрі пояснили, що заборона неонікотиноїдів в основних країнах-виробниках ЄС, які широко використовували цей пестицид, негативно позначиться на врожайності цукрових буряків та веде до високого ризику її виробництва. Це буде сприяти збільшенню витрат на засоби захисту рослин і, як наслідок, зростання собівартості

"Виробництво цукру в ЄС в 2019/2020 МР очікується майже на рівні сезону 2018/19, незважаючи на очікування більш сприятливої погоди", - зазначили у асоціації цукровиків.

Як повідомляв УНН, минулого року Україна експортувала понад півмільйона тонн цукру.

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