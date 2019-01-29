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Минулого року Україна експортувала понад півмільйона тонн цукру

Минулого року Україна експортувала понад півмільйона тонн цукру

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. За даними Національної асоціації цукровиків України, минулого року Україна експортувала 586,5 тис. т цукру на суму 217,09 млн. доларів. Про це повідомляє НАЦУ "Укрцукор", передає УНН.

"Якщо порівнювати з минулим роком, то об’єми експорту майже не змінились, але змінилась його географія. Коли минулого року найбільшим покупцем українського цукру була Шрі-Ланка (69,03 тис. т), то цього року – Узбекистан (285,3 тис. т). Трійку лідерів замикає Азербайджан та Лівія – 44,7 і 43,8 тис. т відповідно", - пояснила заступник голови правління НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутило.

За грудень минулого року експортовано 59,0 тис т цукру. Таким чином, за 4 місяці поточного маркетингового року 198,9 тис. т цукру уже поставлено на зовнішні ринки. Це на 14,3% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, Україна за підсумками 2018 року найбільше серед аграрної продукції експортувала олію, кукурудзу, пшеницю та жито.

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