Минулого року Україна експортувала понад півмільйона тонн цукру

"Якщо порівнювати з минулим роком, то об’єми експорту майже не змінились, але змінилась його географія. Коли минулого року найбільшим покупцем українського цукру була Шрі-Ланка (69,03 тис. т), то цього року – Узбекистан (285,3 тис. т). Трійку лідерів замикає Азербайджан та Лівія – 44,7 і 43,8 тис. т відповідно", - пояснила заступник голови правління НАЦУ "Укрцукор" Руслана Бутило.

За грудень минулого року експортовано 59,0 тис т цукру. Таким чином, за 4 місяці поточного маркетингового року 198,9 тис. т цукру уже поставлено на зовнішні ринки. Це на 14,3% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, Україна за підсумками 2018 року найбільше серед аграрної продукції експортувала олію, кукурудзу, пшеницю та жито.



