В прошлом году Украина экспортировала более полумиллиона тонн сахара

"Если сравнивать с прошлым годом, то объемы экспорта почти не изменились, но изменилась его география. Когда в прошлом году крупнейшим покупателем украинского сахара была Шри-Ланка (69,03 тыс. т), то в этом году - Узбекистан (285,3 тыс. т). Тройку лидеров замыкает Азербайджан и Ливия - 44,7 и 43,8 тыс. т соответственно", - объяснила заместитель председателя правления НАСУ "Укрцукор" Руслана Бутыло.

За декабрь прошлого года экспортировано 59,0 тыс. т сахара. Таким образом, за 4 месяца текущего маркетингового года 198,9 тыс. т сахара уже поставлено на внешние рынки. Это на 14,3% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, Украина по итогам 2018 всего среди аграрной продукции экспортировала масло, кукурузу, пшеницу и рожь.



