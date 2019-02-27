В следующем году экспорт сахара из ЕС не превысит 2 млн тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В ближайшие годы экспорт сахара из ЕС не превысит 2 млн т. Об этом сообщает национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор", передает УНН.
"За последние 5 сезонов экспорт сахара из ЕС колеблется от 1,4 до 3,6 млн т. Рекордным стал сезон 2017/18 после отмены квот на внутреннее производство осенью 2017 - 3,55 млн т сахара поставлено на внешние рынки. Однако, последующие годы экспорт не превысит 2 млн т", - пояснили в "Укрцукре".
Основные поставки осуществляются в Восточного Средиземноморья, Северной Африки и Ближнего Востока.
Кроме того, площади посевов сахарной свеклы в 2019 снизятся примерно на 5,5% из-за более выгодных цен на альтернативные культуры, особенно на пшеницу.
В "Укрцукре" объяснили, что запрет неоникотиноидов в основных странах-производителях ЕС, которые широко использовали этот пестицид, негативно скажется на урожайности сахарной свеклы и ведет к высокому риску ее производства. Это будет способствовать увеличению расходов на средства защиты растений и, как следствие, росте себестоимости.
"Производство сахара в ЕС в 2019/2020 МГ ожидается почти на уровне сезона 2018/19, несмотря на ожидания более благоприятной погоды", - отметили в ассоциации сахаропроизводителей.
Как сообщал УНН, в прошлом году Украина экспортировала более полумиллиона тонн сахара.