Украинским туристам запретили въезжать в Черногорию на автомобилях

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103304 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112713 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117602 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151566 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116994 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142277 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104429 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102859 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105121 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102303 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинским туристам запретили въезжать в Черногорию на автомобилях

Украинским туристам запретили въезжать в Черногорию на автомобилях

Киев  •  УНН

 • 16343 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Туристам из Украины запрещено въезжать в Черногорию на автомобилях. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"С 22 июля граждане Украины могут въезжать в Черногорию только авиационным путем", - говорится в сообщении.

В то же время, как указали в ГПСУ, есть исключения: украинцы могут въезжать в Черногорию на автомобиле при условии нахождения их в странах "зеленого" или "желтого" списков последние 15 дней.

Напомним, ранее Черногория разрешила въезд для украинцев при негативном тесте на COVID-19.

Как сообщал УНН, Румыния продолжила до 15 августа запрет въезда иностранцев.

Также, напомним, для украинских туристов открыто уже 39 направлений.

Украинские Национальные Новости

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