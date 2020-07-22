Украинским туристам запретили въезжать в Черногорию на автомобилях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Туристам из Украины запрещено въезжать в Черногорию на автомобилях. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"С 22 июля граждане Украины могут въезжать в Черногорию только авиационным путем", - говорится в сообщении.
В то же время, как указали в ГПСУ, есть исключения: украинцы могут въезжать в Черногорию на автомобиле при условии нахождения их в странах "зеленого" или "желтого" списков последние 15 дней.
Напомним, ранее Черногория разрешила въезд для украинцев при негативном тесте на COVID-19.
Как сообщал УНН, Румыния продолжила до 15 августа запрет въезда иностранцев.
Также, напомним, для украинских туристов открыто уже 39 направлений.