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Для українських туристів відкрито вже 39 напрямків

Для українських туристів відкрито вже 39 напрямків

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Наразі для українських туристів відкрито вже 39 напрямків для подорожей за кордон. Про це на брифінгу у вівторок розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Минулого тижня я оголошував список із 26 країн, відкритих чи відносно відкритих для подорожей українців. Таких країн станом на зараз вже 39 – відбулось збільшення", - зазначив він.

Міністр наголосив, що не у кожному випадку йдеться про абсолютно вільний в’їзд – потрібно дотримуватись певних правил, керуватись рішенням органів влади цих країн.

"За тиждень додались 13 країн: це Болгарія, Словенія, ОАЕ, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка. Менш привабливі з точки зору українських туристів, але теж країни, які відкрили свої кордони – це Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Рико, Сент-Люсія", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося в УНН, минулого тижня Рада Європейського Союзу оновила список країн, для громадян яких державам-членам рекомендується поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах.

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