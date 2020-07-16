Рада Європи рекомендувала відкрити кордони ЄС для низки країн: України там знову немає
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Рада Європейського Союзу оновила список країн, для громадян яких державам-членам рекомендується поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах, пише УНН з посиланням на повідомлення Європейської Ради.
"Після першого перегляду, відповідно до рекомендації про поступове зняття тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада оновила список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Цей список буде продовжувати переглядатися і, в залежності від обставин, оновлюватися кожні два тижні", - йдеться в повідомленні.
Так, виходячи з критеріїв і умов, викладених в рекомендації, з 16 липня держави-члени можуть поступово скасовувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних третіх країн: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай і Китай за умови взаємного відкриття кордонів.
Критерії ЄС для визначення третіх країн, для яких слід зняти обмеження на поїздки, охоплюють, зокрема, епідеміологічну ситуацію і заходи стримування поширення вірусу, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що про зняття обмежень на в'їзд на територію країн Шенгенської зони можна буде говорити після того, як показник в Україні буде або дорівнювати середньому по ЄС, або буде менше.