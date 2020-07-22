Українським туристам заборонили в'їжджати до Чорногорії автомобілями
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Туристам з України заборонено в'їжджати до Чорногорії на автомобілях. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України, передає УНН.
"Від 22 липня громадяни України можуть в'їжджати до Чорногорії лише авіаційним шляхом", - йдеться в повідомленні.
Водночас, як вказали у ДПСУ, є виключення: українці можуть в'їжджати до Чорногорії автомобілем за умови перебування їх в країнах "зеленого" чи "жовтого" списків останні 15 днів.
Нагадаємо, раніше Чорногорія дозволила в’їзд для українців за умови негативного тесту на COVID-19.
Як повідомляв УНН, Румунія продовжила до 15 серпня заборону в'їзду іноземців.
Також, нагадаємо, для українських туристів відкрито вже 39 напрямків.