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Українським туристам заборонили в'їжджати до Чорногорії автомобілями

Українським туристам заборонили в'їжджати до Чорногорії автомобілями

Київ • УНН

 • 16349 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Туристам з України заборонено в'їжджати до Чорногорії на автомобілях. Про це повідомляється на офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"Від 22 липня громадяни України можуть в'їжджати до Чорногорії лише авіаційним шляхом", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як вказали у ДПСУ, є виключення: українці можуть в'їжджати до Чорногорії автомобілем за умови перебування їх в країнах "зеленого" чи "жовтого" списків останні 15 днів.

Нагадаємо, раніше Чорногорія дозволила в’їзд для українців за умови негативного тесту на COVID-19. 

Як повідомляв УНН, Румунія продовжила до 15 серпня заборону в'їзду іноземців.

Також, нагадаємо, для українських туристів відкрито вже 39 напрямків.

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