Румунія продовжила до 15 серпня заборону в'їзду іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Уряд Румунії продовжив заборону в'їзду іноземців на територію держави до 15 серпня. Про це інформує посольство України в Румунії, передає УНН.
“Відповідно до рішення Уряду Румунії № 553 від 15 липня 2020 р. в Румунії продовжено дію режиму Надзвичайної ситуації терміном на 30 днів до 15 серпня 2020 р. включно. Згідно з п. 2 ст. 2 Додатку 3 вказаного рішення, забороняється в’їзд на територію Румунії через пункти пропуску на державному кордоні іноземних громадян та осіб без громадянства”, — йдеться в повідомленні.
У посольстві зазначили, що виключення із зазначеної заборони стосується наступних категорій осіб:
— члени сім’ї громадян Румунії
— члени сім’ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарської Конфедерації, які мають право на проживання на території Румунії
— особи, які мають довгострокові візи, дозвіл на проживання, або документ еквівалентний дозволу на проживання, виданий компетентними органами або інший еквівалентний документ, виданий компетентними органами інших держав, згідно з законодавством ЄС
— особи, які в’їжджають до Румунії з професійною метою, що підтверджується отриманими візою, дозволом на проживання чи іншим еквівалентним документом, відповідно медичні працівники, дослідники в галузі медицини, медичні працівники геріатричної допомоги, а також перевізники та інші категорії персоналу задіяного у транспортуванні товарів, що забезпечує такі перевезення
— дипломатичний або консульський персонал, персонал міжнародних організацій, військовий персонал або персонал, який може забезпечувати гуманітарну допомогу
— особи в режимі транзиту, в тому числі репатрійовані в рамках отримання консульського захисту
— пасажири, які подорожують з імперативних мотивів
— особи, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин
— іноземці та ОБГ, які подорожують з метою навчання
— іноземці та ОБГ, висококваліфіковані працівники, якщо їх працевлаштування є необхідним з економічної точки зору, та діяльність не може бути відкладена або проводитись за кордоном
— іноземці та ОБГ, транскордонні працівники, сезонні сільськогосподарські працівники, персонал морського та річкового транспорту
— члени міжнародних спортивних делегацій, які приймають участь у спортивних змаганнях, організованих на території Румунії, згідно з законом.
У посольстві також повідомили умови, за яких дозволено тимчасовий транзит територією Румунії.
Як повідомляв УНН, Рада Європейського Союзу напередодні оновила список країн, для громадян яких державам-членам рекомендується поступово скасувати обмеження на поїздки на зовнішніх кордонах.