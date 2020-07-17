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Румыния продлила до 15 августа запрет въезда иностранцев

Румыния продлила до 15 августа запрет въезда иностранцев

Киев  •  УНН

 • 12869 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Правительство Румынии продлило запрет въезда иностранцев на территорию государства до 15 августа. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии, передает УНН.

"Согласно решению Правительства Румынии № 553 от 15 июля 2020 года в Румынии продлено действие режима Чрезвычайной ситуации сроком на 30 дней до 15 августа 2020 года включительно. Согласно п. 2 ст. 2 Приложения 3 указанного решения, запрещается въезд на территорию Румынии через пункты пропуска на государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что исключение из указанного запрета касается следующих категорий лиц:

- члены семьи граждан Румынии

- члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, которые имеют право на проживание на территории Румынии

- лица, имеющие долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС

- лица, которые въезжают в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом, в соответствии медицинские работники, исследователи в области медицины, медицинские работники гериатрической помощи, а также перевозчики и другие категории персонала задействованного в транспортировке товаров, что обеспечивает такие перевозки

- дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь

- лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты

- пассажиры, путешествующие из императивных мотивов

- лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам

- иностранцы и ЛБГ, которые путешествуют с целью обучения

- иностранцы и ЛБГ, высококвалифицированные работники, если их трудоустройства необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом

- иностранцы и ЛБГ, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта

- члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии, по закону.

В посольстве также сообщили условия, при которых разрешен временный транзит по территории Румынии.

Как сообщал УНН, Совет Европейского Союза накануне обновил список стран, для граждан которых государствам-членам рекомендуется постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах.

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