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Украинским пилотам не нужно будет "переучиваться с нуля" для управления F-16 - Игнат

Киев • УНН

 • 731369 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Украинским пилотам, которые вскоре будут проходить подготовку на американских истребителях F-16, не нужно будет "переучиваться с нуля", сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, пишет УНН.

Украинским пилотам не нужно будет "переучиваться с нуля" для управления F-16 - Игнат

Детали

Спикер Воздушных сил ВСУ заявил, что лично общается с пилотами, которые попадут в первый поток учений и они убеждают его в том, что смогут овладеть истребителями максимально быстро.

"Нашим пилотам не нужно переучиваться с нуля на новый тип авиационной техники. Само пилотирование они освоят быстро, надо просто понять, как это работает, перейти со старой советской техники на автоматизированную технику, здесь надо перестроить психологию", — рассказал представитель Воздушных сил ВСУ.

Дополнение

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами будут работать, чтобы начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16.

Коалицию по подготовке украинских пилотов на F-16 возглавят Нидерланды и Дания.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил о намерении страны обучать украинских пилотов на истребителях F-16. Польша уже составила график таких тренировок.

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