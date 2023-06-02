США працюватимуть над підготовкою українських пілотів на F-16 - Байден

Цитата

"Я сказав йому (президенту України Володимиру Зеленському на саміті G7 у Хіросімі, - ред.), що ми працюватимемо з нашими партнерами, щоб розпочати навчання українських пілотів у Європі на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16, щоб Україна могла захистити себе сьогодні та в майбутньому. І підтримка України американським народом не похитнеться", - підкреслив Байден.

Деталі

Крім цього, під час виступу він розповів випускникам академії, що вони вступають до лав ЗС США в "дедалі більш нестабільному світі", де росія і Китай "кидають виклик усталеному світопорядку". За його словами, союзницькі та партнерські відносини з багатьма країнами посилюють Сполучені Штати та роблять військову силу країни більш ефективною.

"І не думайте, що наші супротивники цього не розуміють. Ось чому вони так старанно працюють над тим, щоби спробувати розколоти нас. путін був упевнений, що НАТО дасть тріщину, що вони не будуть разом. Ми об'єднали 40 країн. Сполучені Штати згуртували світ, щоб твердо стояти поряд з Україною та захищати цінності, якими так цінує американський народ: свободу, суверенітет, демократію, просту гідність", - резюмував президент.

Байден також нагадав, що працюючи з коаліцією із понад 50 країн, США "надали історичну допомогу в галузі безпеки, яка дозволила Україні захистити себе". Він продовжив, що Військово-повітряні сили та космічні сили США були "основою цієї операції", забезпечуючи можливості повітряних перевезень та "логістичні ноу-хау" для переміщення артилерії, боєприпасів, бойових машин, протитанкових систем та систем протиповітряної оборони, а також забезпечуючи попередження про ракетний напад.

Нагадаємо

Прем'єр-міністри Нідерландів Марк Рютте і Польщі Матуеш Моравецький заявили про намір своїх країн навчати українських пілотів на винищувачах F-16, зокрема, Польща вже склала графік таких тренувань.