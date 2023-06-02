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США будут работать над подготовкой украинских пилотов на F-16 - Байден

США будут работать над подготовкой украинских пилотов на F-16 - Байден

Киев • УНН

 • 905077 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Президент США Джо Байден, обращаясь к выпускникам академии ВВС США в Колорадо, заявил, что Соединенные Штаты совместно с партнерами будут совместно работать, чтобы начать обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Голос Америки.

Цитата

"Я сказал ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому на саммите G7 в Хиросиме, - ред.), что мы будем работать с нашими партнерами, чтобы начать обучение украинских пилотов в Европе на истребителях четвертого поколения, включая F-16, чтобы Украина могла защитить себя сегодня и в будущем. И поддержка Украины американским народом не пошатнется", - подчеркнул Байден.

Детали

Кроме этого, во время выступления он рассказал выпускникам академии, что они вступают в ряды ВС США "во все более нестабильном мире", где россия и Китай "бросают вызов устоявшемуся миропорядку". По его словам, союзнические и партнерские отношения со многими странами усиливают Соединенные Штаты и делают военную силу страны более эффективной.

"И не думайте, что наши противники этого не понимают. Вот почему они так усердно работают над тем, чтобы попытаться расколоть нас. путин был уверен, что НАТО даст трещину, что они не будут вместе. Мы объединили 40 стран. Соединенные Штаты сплотили мир, чтобы твердо стоять рядом с Украиной и защищать ценности, которыми так ценит американский народ: свободу, суверенитет, демократию, простое достоинство", - резюмировал президент.

Байден также напомнил, что работая с коалицией из более чем 50 стран, США "оказали историческую помощь в области безопасности, которая позволила Украине защитить себя". Он продолжил, что Военно-воздушные силы и космические силы США были "основой этой операции", обеспечивая возможности воздушных перевозок и "логистические ноу-хау" для перемещения артиллерии, боеприпасов, боевых машин, противотанковых систем и систем противовоздушной обороны, а также обеспечивая предупреждение о ракетном нападении.

Напомним

Премьер-министры Нидерландов Марк Рютте и Польши Матуеш Моравецкий заявили о намерении своих стран обучать украинских пилотов на истребителях F-16, в частности, Польша уже составила график таких тренировок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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