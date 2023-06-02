Польща склала графік навчання українських пілотів на F-16 - Моравецький

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"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні підготувати пілотів винищувачів F-16", – заявив Моравецький на саміті Європейського політичного співтовариства в Молдові.

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Моравецький зазначив, що Польща має мало систем Patriot та закликав інші країни, які мають їх, поділитися ними з Україною "якнайшвидше".

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який також був присутній на саміті, заявив, що Нідерланди також розпочнуть навчання українських пілотів на літаках F-16 найближчим часом.

"Країни саміту є частинами коаліції винищувачів для України. Я закликав інші присутні країни приєднатися до коаліції. Це важливий крок для того, щоб Україна могла захистити себе", - зазначив Рютте.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський провів перемовини з лідерами європейських країн, на яких були обговорені питання щодо початку тренування українських пілотів на літаках F-16 та інших типів.