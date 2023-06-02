Польша составила график обучения украинских пилотов на F-16 - Моравецкий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Премьер-министры Нидерландов Марк Рютте и Польши Матуеш Моравецкий заявили о намерении своих стран обучать украинских пилотов на истребителях F-16, в частности, Польша уже составила график таких тренировок. Об этом заявили Матеуш Моравецкий и Марк Рютте, пишет CNN, передает УНН.
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"Мы составили график этих тренировок. Польша поможет Украине подготовить пилотов истребителей F-16", – заявил Моравецкий на саммите Европейского политического сообщества в Молдове.
Детали
Моравецкий отметил, что Польша имеет мало систем Patriot и призвал другие страны, которые имеют их, поделиться ими с Украиной "как можно быстрее".
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который также присутствовал на саммите, заявил, что Нидерланды также начнут обучение украинских пилотов на самолетах F-16 в ближайшее время.
"Страны саммита являются частями коалиции истребителей для Украины. Я призвал другие присутствующие страны присоединиться к коалиции. Это важный шаг для того, чтобы Украина могла защитить себя", - отметил Рютте.
Напомним
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами европейских стран, на которых были обсуждены вопросы о начале тренировки украинских пилотов на самолетах F-16 и других типов.