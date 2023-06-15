Українським пілотам не потрібно буде "перенавчатись з нуля" для управління F-16 - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Українським пілотам, котрі невдовзі будуть проходити підготовку на американських винищувачах F-16, не потрібно буде "перенавчатись з нуля", повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише УНН.
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Речник Повітряних сил ЗСУ заявив, що особисто спілкується з пілотами, які потраплять до першого потоку навчань й вони переконують його у тому, що зможуть опанувати винищувачі максимально швидко.
"Нашим пілотам не потрібно перенавчатися з нуля на новий тип авіаційної техніки. Саме пілотування вони освоять швидко, треба просто збагнути, як це працює, перейти зі старої радянської техніки на автоматизовану техніку, тут треба перебудувати психологію", — розповів речник Повітряних сил ЗСУ.
Доповнення
Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати спільно з партнерами будуть працювати, щоб розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16.
Коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16 очолять Нідерланди й Данія.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив про намір країни навчати українських пілотів на винищувачах F-16. Польща вже склала графік таких тренувань.