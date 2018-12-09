Украинским морякам могут выдвинуть новые обвинения – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Захваченным Россией в Черном море украинским морякам могут выдвинуть новые обвинения. Об этом заявил российский и украинский адвокат Николай Полозов в ефире программы на "Радио.Свобода", передает УНН.
"Всем 24 морякам предъявлено одинаковое обвинения в нарушении части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации – "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации..." Максимальная санкция по этой статье составляет 6 лет лишения свободы. Но, учитывая опыт работы в других делах в отношении украинских политзаключенных, я не исключаю, что российские власти могут попытаться увеличить объем обвинения, добавить новые статьи", – отметил адвокат.
По его словам, объявление новых обвинений будет зависеть от "политической конъюнктуры, политической воли Кремля".
"Конечно, такая опасность существует", – добавил Полозов.
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Напомним, ранее, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.