Українським морякам можуть висунути нові звинувачення – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Захопленим Росією у Чорному морі українським морякам можуть висунути нові звинувачення. Про це заявив російський і український адвокат Микола Полозов в ефірі програми на "Радіо.Свобода", передає УНН.
"Всім 24 морякам пред'явлено однакове звинувачення в порушенні частини 3 статті 322 Кримінального кодексу Російської Федерації – "Незаконий перетин державного кордону Російської Федерації..." Максимальна санкція за цією статтею становить 6 років позбавлення волі. Але, з огляду на досвід роботи в інших справах щодо українських політв'язнів, я не виключаю, що російська влада може спробувати збільшити обсяг обвинувачення, додати нові статті", – зазначив адвокат.
За його словами, оголошення нових обвинувачень буде залежати від "політичної кон'юнктури, політичної волі Кремля".
"Звичайно, така небезпека існує", – додав Полозов.
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Нагадаємо, раніше, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.