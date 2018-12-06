Адвокати для українських моряків: хто оплатить послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Завтра, 7 грудня, рідним затриманих Росією українських моряків запропонують адвокатів, які наразі проходять перевірку у відповідних державних службах. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в коментарі кореспонденту УНН.
"Список, який був запропонований координатором по відбору адвокатів, Миколою Полозовим, учора був надісланий у відповідні служби для розгляду. Завтра очікую вже результат і відразу рідним будуть запропоновані адвокати. Жоден наш військовополонений, наш моряк, не залишиться без захисту", - зазначила омбудсмен.
За її словами, держава забезпечить військовополонених захисниками, в тому числі, візьме на себе оплату їхніх послуг – відповідно до рішення Кабміну, послуги адвокатів оплатить Консульська служба посольства України в РФ.
"Це все вже узгоджено – треба тільки, щоб вони пройшли перевірку, оскільки це військовополонені. І нам потрібна відповідна стратегія, щоб кожен наш моряк повернувся додому", - додала при цьому Омбудсмен.
Нагадаємо Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ, можливо, намагається внести розкол в організацію захисту українських моряків на суді, підсилаючи своїх адвокатів до родичів військовополонених.
Вчора, 5 грудня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення по 100 тис. грн захопленим військовими Російської Федерації у районі Керченської протоки українським морякам.
Як повідомляв УНН раніше, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.
24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.