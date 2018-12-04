Адвокат українських моряків повідомив про можливу провокацію ФСБ

"На жаль, вже надходять відомості, що деякі адвокати активно намагаються вийти на зв'язок з родичами військовополонених, в обхід єдиної стратегії захисту та укласти сепаратні договори. Не виключаю, що подібні дії можуть бути ініційовані нашими процесуальними опонентами - органами слідства ФСБ для підриву роботи команди захисту зсередини. Таке траплялося в моїй практиці. Це є цілком стандартною тактикою протидії діям захисту в важких політичних процесах. Разом з тим, я переконаний, що тільки єдина і скоординована позиція, як в юридичній, дипломатичній, так і в політичній площинах, здатні привести до звільнення українських військовополонених моряків", - зазначив Полозов.

За його словами, в найближчі дні міжвідомча група зробить відбір кандидатів в команду захисту. Їх будуть додатково перевіряти на предмет відсутності позапроцесуальної взаємодії зі спецслужбами РФ. Після цього сформована команда захисту в повному складі буде запрошена до Києва, де відбудеться укладання угод з родичами військовополонених, а також буде визначено як стратегічний напрямок захисту, так і початкові тактичні дії адвокатів у справі.

Список кандидатів у захисники (їх понад 50) вже надали родичам військовополонених.

При цьому юрист уточнив, що в даний час слідчі органи ФСБ не дають зворотного зв'язку за поданими заявами на вступ в справу і допуск в СІЗО до підзахисного. Також до цих пір невідомо, хто є слідчим по справі і чи сформована слідча група. Як невідомо, чи передані матеріали кримінальної справи з Криму в Москву.

"Цю паузу, для чогось взяту органами ФСБ, необхідно використовувати для вирішення організаційних питань захисту", - додав захисник.

Нагадаємо, українські моряки в "Лефортово", можливо, відчувають тиск.

На заяву начальнику СІЗО відповіді так і не надійшло, хоча юрист використовував практично всі доступні варіанти комунікацій з СУ ФСБ.

25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна пізніше підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.