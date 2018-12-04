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Адвокат українських моряків повідомив про можливу провокацію ФСБ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ, можливо, намагається внести розкол в організацію захисту українських моряків на суді, підсилаючи своїх адвокатів до родичів військовополонених. Про це повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

Адвокат українських моряків повідомив про можливу провокацію ФСБ

"На жаль, вже надходять відомості, що деякі адвокати активно намагаються вийти на зв'язок з родичами військовополонених, в обхід єдиної стратегії захисту та укласти сепаратні договори. Не виключаю, що подібні дії можуть бути ініційовані нашими процесуальними опонентами - органами слідства ФСБ для підриву роботи команди захисту зсередини. Таке траплялося в моїй практиці. Це є цілком стандартною тактикою протидії діям захисту в важких політичних процесах. Разом з тим, я переконаний, що тільки єдина і скоординована позиція, як в юридичній, дипломатичній, так і в політичній площинах, здатні привести до звільнення українських військовополонених моряків", - зазначив Полозов.

За його словами, в найближчі дні міжвідомча група зробить відбір кандидатів в команду захисту. Їх будуть додатково перевіряти на предмет відсутності позапроцесуальної взаємодії зі спецслужбами РФ. Після цього сформована команда захисту в повному складі буде запрошена до Києва, де відбудеться укладання угод з родичами військовополонених, а також буде визначено як стратегічний напрямок захисту, так і початкові тактичні дії адвокатів у справі.

Список кандидатів у захисники (їх понад 50) вже надали родичам військовополонених.

При цьому юрист уточнив, що в даний час слідчі органи ФСБ не дають зворотного зв'язку за поданими заявами на вступ в справу і допуск в СІЗО до підзахисного. Також до цих пір невідомо, хто є слідчим по справі і чи сформована слідча група. Як невідомо, чи передані матеріали кримінальної справи з Криму в Москву.

"Цю паузу, для чогось взяту органами ФСБ, необхідно використовувати для вирішення організаційних питань захисту", - додав захисник.

Нагадаємо, українські моряки в "Лефортово", можливо, відчувають тиск.

На заяву начальнику СІЗО відповіді так і не надійшло, хоча юрист використовував практично всі доступні варіанти комунікацій з СУ ФСБ.

25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна пізніше підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.

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