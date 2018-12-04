Украинские военные в "Лефортово" возможно, испытывают давление - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Данную информацию отметил адвокат Николай Полозов, который координирует работу защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал “Радио Свобода”.
“Я не исключаю, что на военнопленных оказывается психологическое давление следствием, для чего адвокатам чинятся препятствия для посещения своих подзащитных”, — отметил адвокат Николай Полозов.
Защита арестованных украинских военных до сих пор не смогла узнать у следственного управления ФСБ имя следователя, ведущего дело и который должен разрешить допуск адвокатов к подзащитным в московском изоляторе “Лефортово”. Ещё трое раненных украинских военных содержится в больнице изолятора “Матросская тишина”. По словам уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, “они уже могут самостоятельно передвигаться по палате”.