Українські військові в "Лефортово" можливо, зазнають тиску - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Дану інформацію зазначив адвокат Микола Полозов, який координує роботу захисту. Про це повідомляє УНН з посиланням на матеріал “Радіо Свобода”.
“Я не виключаю, що на військовополонених чиниться психологічний тиск слідством, для чого адвокатам чиняться перешкоди для відвідування своїх підзахисних”, — зазначив адвокат Микола Полозов.
Захист заарештованих українських військових до сих пір не зміг дізнатися у слідчого управління ФСБ ім’я слідчого, який веде справу і який повинен дозволити допуск адвокатів до підзахисних у московському ізоляторі “Лефортово”. Ще троє поранених українських військових містяться в лікарні ізолятора “Матроська тиша”. За словами уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денисової, “вони вже можуть самостійно пересуватися по палаті”.