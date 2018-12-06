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Адвокаты для украинских моряков: кто оплатит услуги

Киев • УНН

 • 11182 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Завтра, 7 декабря, родным задержанных Россией украинских моряков предложат адвокатов, которые сейчас проходят проверку в соответствующих государственных службах. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в комментарии корреспонденту УНН.

Адвокаты для украинских моряков: кто оплатит услуги

"Список, который был предложен координатором по отбору адвокатов, Николаем Полозов, вчера был направлено в соответствующие службы для рассмотрения. Завтра ожидаю уже результат и сразу родным будут предложены адвокаты. Ни один наш военнопленный, наш моряк, не останется без защиты", - отметила омбудсмен.

По ее словам, государство обеспечит военнопленных защитниками, в том числе, возьмет на себя оплату их услуг - согласно решению Кабмина, услуги адвокатов оплатит Консульская служба посольства Украины в РФ.

"Это все уже согласовано - надо только, чтобы они прошли проверку, поскольку это военнопленные. И нам нужна соответствующая стратегия, чтобы каждый наш моряк вернулся домой", - добавила при этом омбудсмен.

Напомним Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ, возможно, пытается внести раскол в организацию защиты украинских моряков на суде, подсылая своих адвокатов к родственникам военнопленных.

Вчера, 5 декабря, Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 100 тыс. грн украинским морякам, которых захватила Российская Федерация в районе Керченского пролива.

Как сообщал УНН ранее, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

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