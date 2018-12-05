Кабмін виділив по 100 тис. грн захопленим українським морякам
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення по 100 тис. грн захопленим військовими Російської Федерації у районі Керченської протоки українським морякам. Про це повідомив журналістам після засідання уряду міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає кореспондент УНН.
"Уряд ухвалив постанову. Вона буде доопрацьована протягом кількох днів. Міністерство оборони передасть персональні дані всіх військовополонених... Після цього буде проведена виплата родичам і близьким або законним представникам", - сказав він.
Черниш уточнив, що постановою передбачена виплата по 100 тис. грн захопленим українським морякам.
Нагадаємо, раніше у Міноборони вирішили надати по 50 тис. грн допомоги кожному із військовослужбовців ВМС ЗСУ, яких захопили разом з військовими суднами у районі Керченської протоки.
Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.