Кабмин выделил по 100 тыс. грн захваченным украинским морякам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 100 тыс. грн захваченным военными Российской Федерации в районе Керченского пролива украинским морякам. Об этом сообщил журналистам после заседания правительства министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает корреспондент УНН.
"Правительство приняло постановление. Оно будет доработано в течение нескольких дней. Министерство обороны передаст персональные данные всех военнопленных... После этого будет произведена выплата родственникам и близким или законным представителям", - сказал он.
Черныш уточнил, что постановлением предусмотрена выплата по 100 тыс. грн захваченным украинским морякам.
Напомним, ранее в Минобороны решили предоставить по 50 тыс. грн помощи каждому из военнослужащих ВМС ВСУ, которых захватили вместе с военными судами в районе Керченского пролива.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.