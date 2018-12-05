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Кабмин выделил по 100 тыс. грн захваченным украинским морякам

Киев • УНН

 • 14548 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 100 тыс. грн захваченным военными Российской Федерации в районе Керченского пролива украинским морякам. Об этом сообщил журналистам после заседания правительства министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает корреспондент УНН.

Кабмин выделил по 100 тыс. грн захваченным украинским морякам

"Правительство приняло постановление. Оно будет доработано в течение нескольких дней. Министерство обороны передаст персональные данные всех военнопленных... После этого будет произведена выплата родственникам и близким или законным представителям", - сказал он.

Черныш уточнил, что постановлением предусмотрена выплата по 100 тыс. грн захваченным украинским морякам.

Напомним, ранее в Минобороны решили предоставить по 50 тыс. грн помощи каждому из военнослужащих ВМС ВСУ, которых захватили вместе с военными судами в районе Керченского пролива.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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