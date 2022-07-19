Украинским беженцам за границей продолжили роуминг "как дома" – Минцифры

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Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Украинцы, которые из-за вторжения рф выехали за границу, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

Цитата

"Совместное заявление мобильных операторов Украины и Евросоюза продолжает действовать. Украинцы, вынужденно выехавшие в страны ЕС, смогут и дальше звонить родным по ценам украинских операторов", – говорится в сообщении.

Детали

Первоначально договоренности заключили на три месяца. И уже с июля украинцам пришлось бы переходить на европейские тарифы. Однако Еврокомиссия призвала операторов ЕС продлить поддержку украинцев.

Сейчас примерно 70 европейских операторов предоставляют украинцам бесплатный роуминг. С нашей стороны, заявление поддерживают Киевстар, Vodafone и lifecell.

Напомним

В приложении государственных услуг "Дия" появится англоязычная версия загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта.

Украинские Национальные Новости

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