Українським біженцям за кордоном продовжили роумінг "наче вдома" – Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Українці, які через вторгнення рф виїхали за кордон, зможуть і далі телефонувати рідним за цінами українських операторів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Мінцифри.
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"Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Спочатку домовленості уклали на три місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.
Наразі приблизно 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.
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