Українським біженцям за кордоном продовжили роумінг "наче вдома" – Мінцифри

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"Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів", – ідеться у повідомленні.

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Спочатку домовленості уклали на три місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців.

Наразі приблизно 70 європейських операторів надають українцям безоплатний роумінг. З нашого боку заяву підтримують Київстар, Vodafone та lifecell.

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