Крок до міжнародної інтеграції: у "Дії" з'явиться англомовна версія трьох документів

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"Минулого тижня розповідав вам, що деякі цифрові документи у Дії матимуть англійську версію. (...) Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді", – повідомив Федоров.

Деталі

Міністр зазначив, що це буде черговим кроком до міжнародної інтеграції "Дії". У Мінцифри вже завершують технічні деталі щодо розробки та невдовзі запустять бета-тестування.

Нагадаємо

У застосунку "Дія" з’явиться автоматична реєстрація ТОВ для фізичних осіб.