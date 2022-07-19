Крок до міжнародної інтеграції: у "Дії" з'явиться англомовна версія трьох документів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. У застосунку державних послуг "Дія" з'явиться англомовна версія закордонного паспорту, водійських прав та техпаспорту. Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує УНН.
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"Минулого тижня розповідав вам, що деякі цифрові документи у Дії матимуть англійську версію. (...) Ми перекладемо закордонний паспорт, водійські права та техпаспорт. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді", – повідомив Федоров.
Деталі
Міністр зазначив, що це буде черговим кроком до міжнародної інтеграції "Дії". У Мінцифри вже завершують технічні деталі щодо розробки та невдовзі запустять бета-тестування.
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