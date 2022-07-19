Шаг к международной интеграции: в "Дие" появится англоязычная версия трех документов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В приложении государственных услуг "Дия" появится англоязычная версия загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"На прошлой неделе рассказывал вам, что некоторые цифровые документы в Дие будут иметь английскую версию. (...) Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международную кодировку, которую используют в ЕС, США и Канаде", – сообщил Федоров.
Детали
Министр отметил, что это будет очередным шагом к международной интеграции "Дии". В Минцифре уже завершают технические детали разработки и вскоре запустят бета-тестирование.
Напомним
В приложении "Дия" появится автоматическая регистрация ООО для физических лиц.