Украинских военных вооружат ружьями против БПЛА - начальник Генштаба

“Вот еще одна хорошая новость, очень скоро у наших воинов на передовой будут радиоэлектронные ружья иностранного производства для эффективной борьбы с вражескими БПЛА”, — сказал Хомчак.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается С 2014 год после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские “добровольцы”.

По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 12 000 800 до 13 тыс. человек.

Напомним, председатель партии Александр Корниенко объяснил, почему Раде снова предлагают продлить “особый статус” Донбасса.