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Українських військових озброять рушницями проти БПЛА – начальник Генштабу

Українських військових озброять рушницями проти БПЛА – начальник Генштабу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Українських військових на передовій озброять рушницями для боротьби з ворожими безпілотними літальними апаратами (БПЛА). Про це розповів начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в інтерв’ю агентству Міністерства оборони “АрміяInform”, передає УНН.

“Ось ще одна добра новина, дуже скоро у наших воїнів на передовій будуть радіоелектронні рушниці іноземного виробництва для ефективної боротьби з ворожими БПЛА”, — сказав Хомчак.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські “добровольці”.

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Нагадаємо, голова партії Олександр Корнієнко пояснив, чому Раді знову пропонують продовжити “особливий статус” Донбасу.

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