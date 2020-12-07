Корнієнко пояснив, чому Раді знову пропонують продовжити “особливий статус” Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Законопроект про продовження “особливого статусу” Донбасу до 31 грудня 2021 року внесли для того, щоб представники України на перемовинах у Мінську могли спокійно продовжити роботу. Так, законопроект може бути проголосований вже наступного тижня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу “Слуги народу”.
“Депутати від „Слуги Народу“ внесли до Верховної Ради законопроект № 4467, який має продовжити дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року. Проголосувати за нього можуть вже наступного пленарного тижня. Законопроект підписали 54 нардепи. Зокрема, голова партії Олександр Корнієнко, керівник парламентської фракції Давид Арахамія, голови комітетів ВР і члени української делегації у Тристоронній контактній групі в Мінську Олександр Мережко, Андрій Костін і Галина Третьякова”, — сказано у повідомленні.
За словами Олександра Корнієнка, це рішення потрібно, щоб представники України на перемовинах у Мінську могли спокійно продовжити роботу.
“Закон про так званий особливий статус, який насправді є законом про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, регулярно продовжується ще з 2014 року. Це — наслідок системного підходу, який був обраний до переговорного процесу ще тоді і в межах якого ми діємо зараз”, — пояснив він.
Додається, що цього року ситуація на Донбасі принципово змінилася. Президент Володимир Зеленський і його команда змогли перезавантажити переговорний процес і домовитися про режим припинення вогню на Донбасі, який діє з 27 липня. Попри те, що він не є абсолютним, режим тиші дозволяє зберігати життя наших військових.
“Влада також зробила низку позитивних кроків для цивільних мешканців. Відновлено міст біля Станиці Луганської, проведено реконструкцію існуючих КПВВ та створено нові пункти пропуску в Луганській області. Україна зберігає і забезпечує весь соціальний пакет для своїх громадян з окупованих територій”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до Верховної Ради у понеділок внесли законопроект про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.