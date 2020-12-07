У Раду внесли законопроект про продовження “особливого статусу” Донбасу

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. До Верховної Ради у понеділок внесли законопроект про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”, передає УНН з посиланням на сайт ВРУ.

Так, ініціаторами законопроекту виступили народні депутати з партії “Слуга народу”.

Наразі на сайті ВР текст документу відсутній. Зі слів нардепа з партії “Голос” Ярослава Железняка, голосоватимуть за законопроект за основу і в цілому будуть на наступному тижні.

Нагадаємо, минулого тижня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що закон про “особливий статус”, скоріш за все, буде продовжено на рік, до кінця 2021 року.

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